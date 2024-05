Bianca Rinaldi fala da relação com Marlene Mattos: 'Momentos de humilhação'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (1º), a atriz Bianca Rinaldi fala sobre a relação com Marlene Mattos durante seus tempos de paquita, do vínculo com Xuxa e conta que desistiu de seguir carreira na ginástica olímpica após episódio de abuso moral.

Ela abre o jogo sobre os episódios problemáticos que viveu com Marlene. "Pessoalmente, tive broncas. Claro que tive, todo mundo teve. Momentos de humilhação tive alguns relacionados ao peso."