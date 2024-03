Zélia Duncan fala de casamento com ex de Jô Soares: 'Começo foi difícil'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a cantora Zélia Duncan fala sobre seu casamento com Flávia Soares, ex de Jô Soares. Ela conta como lidou com a relação dos dois, que seguiram amigos mesmo após a separação.

Juntas desde 2016, as duas assinaram a união estável em 2021. "Ela já estava separada há muitos anos dele, mas o Jô era a família dela", conta.