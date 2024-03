Preso por estupros em série em GO escolhia vítimas aleatórias, diz polícia

A Polícia Civil vinha investigando esses casos de estupro de maneira isolada, com investigações na Delegacia de Trindade e outras na Delegacia da Mulher, quando fomos comunicados pela Polícia Técnico Científica acerca de um 'match', coincidência genética entre o material biológico encontrado em seis vítimas. Embora esse 'match' não indicasse um suspeito, autoria, foi imprescindível para acender um alerta de que se tratava de um mesmo suspeito estuprando todas as mulheres.

-- Amanda Menuci, delegada da PCGO

Suspeito utilizava o mesmo modus operandi com todas as vítimas, explicou a delegada. "Ele abordava as vítimas em locais públicos, próximos a pontos de ônibus, utilizando veículos de terceiros, o que tornou ainda mais difícil o rastreio pela polícia. Ele utilizava de ameaça ou violência para cometer a conjunção carnal com essas vítimas, em seguida as roubava e abandonava em locais ermos".

Entenda o caso

Pelo menos 11 crimes foram cometidos entre 2015 e 2024. O primeiro registro foi em janeiro de 2015, informou a Polícia Civil.

Vítimas tinham entre 11 e 56 anos. A maioria delas foi abordada quando andava em locais públicos da capital. Uma delas estava na frente de um shopping quando foi obrigada a entrar no carro do suspeito. Daniel dopava as mulheres para diminuir a capacidade de resistência delas, informou a polícia. Ele usava facas ou uma arma para ameaçá-las e as abandonava após o crime.

Características do suspeito e do carro dele ajudaram na investigação. A descrição do homem dada pelas vítimas à polícia foi o primeiro fator que levantou a suspeita de que os crimes eram cometidos pela mesma pessoa. O interior do carro dele, que era acolchoado, também ajudou os investigadores.