Consulado informa polícia, e russa vítima de violência é resgatada em MG

Homem passou a ser agressivo e exigir dinheiro que família enviava para vítima após chegada da mulher ao Brasil. Segundo a polícia, a vítima era obrigada a entregar ao companheiro todo o valor enviado pela família dela da Rússia.

Consulesa da Federação Russa em Belo Horizonte denunciou caso à polícia. Carolina Bernardes contou ao UOL que parentes da mulher procuraram o consulado-geral da Rússia, com sede no Rio de Janeiro, para denunciar o ocorrido. Com as informações, ela procurou a polícia.

Consulado articulou plano para resgate da vítima, que tinha celular controlado pelo companheiro. Ao UOL, a consulesa informou que os horários da mulher eram restritos e que ela só conseguia se comunicar com outras pessoas quando o suspeito não estava em casa. Uma articulação entre a vítima, o consulado e a polícia determinou o momento mais seguro para que o resgate ocorresse.

Vítima tinha hematomas e estava em "extrema vulnerabilidade psicológica". Ela passou por exame de corpo de delito e foi enviada para um abrigo sob proteção policial. A polícia solicitou medida protetiva para as vítimas.

Homem é investigado por violência doméstica, constrangimento ilegal, lesão corporal, ameaça e injúria. Ele está solto e não teve identidade divulgada. O UOL não conseguiu, até o momento, encontrar a defesa do suspeito.

Caso é importante para que estrangeiras vítimas de violência no Brasil busquem ajuda, diz consulesa. "A segurança existe. A proteção existe e elas [estrangeiras vítimas de agressão] devem sair do ambiente de agressão, desse ambiente de intimidação, onde a própria vida e a de seus filhos corre risco", afirmou Carolina.