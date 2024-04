Botafogo afasta jogador que foi acusado de agressão por ex-namorada

Estou esperando a minha mãe chegar para ir à delegacia dar parte dele. Não vou apanhar de homem Isabella Rodrigues

A moça conta que o caso teria acontecido após ter ingerido remédios. "Não estou bem. Ele não soube lidar. Aliás, soube lidar do jeito dele".

Ela publicou um vídeo onde diz ter feito boletim de ocorrência. "Estou com o B.O. na mão, já fiz o que tinha de fazer. Agora, estou indo para o IML".

O UOL procurou Kauê por meio da assessoria de imprensa. A defesa do jogador optou por se posicionar apenas quando tiver atualizações sobre o caso, mas garante que o Kauê é inocente e não agrediu Isabella.

O Botafogo disse que tomou conhecimento dos relatos no início da noite. O jogador está afastado até o esclarecimento do caso, segundo nota do clube. O Alvinegro ressaltou ainda que "repudia todo e qualquer ato de violência, sobretudo aqueles praticados contra as mulheres".