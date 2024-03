Homem suspeito de cometer estupros em série é preso em Goiás

Modus operandi. Além de abordar as vítimas em locais públicos, Daniel dopava as mulheres para diminuir a capacidade de resistência delas, informou a polícia. Ele usava facas ou uma arma para ameaçá-las e as abandonava após o crime.

Interior acolchoado do carro do suspeito também ajudou polícia a identificá-lo, informou PCGO Imagem: PCGO/Divulgação

Características do suspeito e do carro dele ajudaram na investigação. A descrição do homem dada pelas vítimas à polícia foi o primeiro fator que levantou a suspeita de que os crimes eram cometidos pela mesma pessoa. O interior do carro dele, que era acolchoado, também ajudou os investigadores.

Objeto de vítima encontrado com suspeito. O celular da vítima mais recente foi roubado pelo suspeito e encontrado com o filho dele, que foi preso por receptação - o nome e idade dele não foram divulgados pela polícia. .

Identidade de Daniel foi divulgada a pedido da polícia. A foto de Daniel foi disponibilizada pela Polícia Civil para que outras possíveis vítimas ou testemunhas tivessem a oportunidade de reconhecê-lo. A instrução é que elas procurem a delegacia.

O processo corre em segredo de Justiça e o UOL não conseguiu visualizar o nome da defesa do suspeito. O TJGO foi procurado e, pelo mesmo motivo, também não conseguiu acessar o nome de advogados habilitados para o processo. A Defensoria Pública afirmou que não está habilitada no processo nem foi procurada por parentes para representar Daniel até o momento.