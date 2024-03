'Transar com outro para esquecer o ex' e mais conselhos que são uma furada

Não há regra para amor e sexo. As duas coisas podem caminhar lado a lado, ou podem ser separadas de acordo com você, com o seu par ou com o casal. Ainda assim, não faltam conselhos.

Porém, não existe uma fórmula definitiva que envolva tudo isso e, portanto, ignorar formas padronizadas de vivenciá-los é a melhor opção. A seguir, veja alguns conselhos que você não precisa seguir à risca na hora de amar (e transar):

"Transar com outra pessoa é bom para esquecer do(a) ex"

Transar para esquecer um(a) ex nem sempre pode ser uma boa pedida. O ideal é vivenciar a perda, o luto da separação, superar e resgatar a autoestima. Quando estamos bem, o universo conspira a nosso favor e nos prepara para novas experiências. Transar para esquecer o(a) ex pode machucar emocionalmente e fazer com que nenhum dos dois tenha uma relação prazerosa.