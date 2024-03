Quem é a advogada que usa gravata para mandar recado à sociedade

É uma forma de se expressar, de demonstrar que nós mulheres podemos usar o que gostamos e estar nas posições que queremos. Costumo dizer que eu uso gravata por três motivos: ato de coragem, moda revolucionária e por amor ao meu pai, que me mostrou esse universo

Quando você abre um site de concurso para advogados ou algo nessa área, a foto é sempre um homem com gravata. Mas porque não uma mulher? A mulher pode ocupar cargos no mercado de trabalho e precisamos buscar mais espaço

Gabriela sabe que ao usar a vestimenta atrai a atenção das pessoas e a usa tanto em situações especiais, como em entrevistas, como também no dia a dia. A diferença, segundo ela, é que na entrevista transmitida no fim de semana, ela usou a vestimenta com um colete ao invés de uma camisa, como já foi vista outras vezes.