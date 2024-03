Funcionária de clínica é demitida após denunciar médico por importunação

Equipe do hospital "não demonstrou surpresa" com caso, disse vítima. A Universa, a denunciante afirmou que nem as representantes da Sigma, empresa responsável pela contratação dela, nem a direção da policlínica pareceram espantadas com a denúncia. As chefes da mulher acompanharam a jovem à delegacia para registro de queixa.

Após a denúncia, a funcionária não viu mais o médico na unidade. "Eu perguntava sobre o médico e elas falavam que ele estava afastado, que agora era tudo jurídico e que eu não precisava me preocupar", contou a jovem.

Funcionária foi orientada a fazer exame médico um dia antes da demissão. Em 18 de março, a vítima questionou a razão do exame e foi informada, segundo ela, que o procedimento seria "para ver como estava a situação" após o relato de assédio. A jovem informou que não pôde ter contato com colegas dentro da unidade de saúde após demissão.

Duas denúncias de importunação sexual forma registradas contra o médico neste mês. A Universa, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que um boletim de ocorrência foi registrado no dia 4 e outro no dia 22.

Ainda questionei se foi por conta do que aconteceu e elas não me falaram nada. Na hora de sair da sala, não me deixaram falar com ninguém na unidade. Pedi para dar um abraço nas minhas colegas e não deixaram.

Funcionária de policlínica, em entrevista a Universa