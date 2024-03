Médico é indiciado por morte de mulher durante retirada de DIU em MG

O médico cardiologista Roberto Márcio Martins foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio após uma paciente morrer durante o procedimento de retirada do DIU (dispositivo intrauterino), na cidade de Matozinhos (MG). O homem está preso preventivamente (por tempo indeterminado) desde dezembro de 2023 por violação sexual mediante fraude contra seis pacientes.

O que aconteceu

Retirada ocorreu no dia 4 de novembro em uma clínica no centro do município que tinha alvará apenas para a realização de consultas cardiológicas. A vítima, Jéssica Marques Vieira, de 32 anos, foi sedada pelo médico que realizou o procedimento, mesmo em descumprimento de resolução do Conselho Regional de Medicina, que estabelece que a administração de anestesia deve ser realizada por um segundo médico. Além da retirada do DIU, a mulher também fez a coleta de material do colo do útero para biópsia.

Delegado narrou sequência de eventos. Após a finalização do procedimento, Jéssica apresentou uma piora no quadro respiratório e cardíaco. Mesmo com aplicação de "antídotos" da sedação, a mulher entrou em parada cardiorrespiratória. O médico tentou fazer ao menos 12 manobras de ressuscitação antes de pedir apoio aos socorristas da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Matozinhos, informou a Polícia Civil.