'Devemos expor o que acontece', diz vítima de assédio em elevador no CE

Estava em um prédio comercial, com várias câmeras, mas isso não foi o suficiente para impedir. É algo que lhe desestabiliza, traz revolta, tristeza e medo. Jamais devemos naturalizar esse tipo de atitude, devemos denunciar e expor, não somos culpados, somos vítimas! Hoje eu cobro justiça, não só a mim, mas para todas as mulheres que já sofreram qualquer violência contra a mulher.

Larissa Duarte

Relembre o caso

A nutricionista conta que chamou o elevador ainda no térreo do edifício, e que, na sequência, o suspeito entrou com ela no equipamento. Ela acionou o botão para o subsolo, onde estava o carro dela — o suspeito não apertou nenhum.

O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas ganhou repercussão apenas nesta semana. No vídeo, é possível ver que a jovem tem as partes íntimas tocadas no momento em que saía do elevador. Ela estava sozinha com o homem, que, após apalpá-la, volta para o elevador e aperta o botão para fechar a porta.