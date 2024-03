Homem mata ex-companheira e o pai dela a facadas na frente dos filhos no PR

O pai da professora foi morto ao tentar defender a filha. Um vizinho contou à PM que presenciou o crime e conseguiu resgatar as crianças, de três e onze anos, e as levou para sua casa. Em seguida, acionou o Samu e a polícia. Ele relatou que entrou na casa após ouvir pedidos de socorro dos filhos.

O vizinho disse que o suspeito havia saído pelos fundos da casa. O homem foi encontrado pela polícia com uma faca cravada no peito, mas ao perceber a presença dos agentes, jogou o objeto no chão. Ele foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus sob escolta policial.

Vítimas morreram no local. Os policiais constataram pela janela da sala dois corpos no chão, com sangue espalhado por todo local, de acordo com informações do boletim de ocorrência.

O Conselho Tutelar também foi acionado para atendimento as crianças. A Polícia Civil do Paraná investiga o caso.

O UOL não localizou a defesa de Gilvan Francisco Rech. O espaço segue aberto para manifetação.

Professora tinha medida protetiva contra ex

Gabrielle de Lima Rodrigues tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Eles estavam em processo de separação, de acordo com o sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná.