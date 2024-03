'O sentimento é de nojo', diz mulher apalpada em elevador no CE

Na hora passa um mix de sentimentos pela cabeça. No primeiro momento fiquei imóvel sem acreditar. Chutei o elevador querendo fazer justiça com as próprias mãos. Tive raiva e tristeza. Chorei e pedi socorro

Larissa

A nutricionista Larissa Duarte Aguiar, 25 Imagem: Arquivo Pessoal

Entenda o caso

O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas ganhou repercussão apenas nesta semana. No vídeo, é possível ver que a jovem tem as partes íntimas tocadas no momento em que saía do elevador. Ela estava sozinha com o homem, que, após apalpá-la, volta para o elevador e aperta o botão para fechar a porta.

Após o ato, a vítima diz: "Você está louco?" para o homem, que vai para outra garagem e foge. A mulher começa a pedir ajuda para os funcionários do prédio comercial, segundo um dos advogados da vítima, Raphael Bandeira.

A Polícia investiga o caso como importunação sexual e já está na fase final do inquérito. As investigações são feitas pela Delegacia de Defesa da Mulher.