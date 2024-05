Homem é suspeito de violar medida protetiva, matar ex e pai dela em SP

Um homem foi preso por suspeita de matar a ex-namorada e o pai dela dentro da casa em que os dois moravam em Miracatu (SP).

O que aconteceu

Homem arrombou porta da casa de Yasmin Santos de Queiroz e atirou contra ela e o pai, Francisco Xavier Marques de Queiroz. A informação foi dada pela mãe e esposa das vítimas à Polícia Civil. O caso foi registrado na noite do sábado (11).

Socorro foi acionado, mas constatou morte dos dois no local do crime. A testemunha do duplo homicídio não se feriu.