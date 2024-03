Espermicida é seguro? Como usar? Tem riscos? 7 coisas que você deve saber

2 - O que é e como age?

Espermicidas fazem parte do grupo denominado "métodos de barreira" e também são conhecidos como espermaticidas.

Eles fazem com que os espermatozoides morram ou diminuam drasticamente sua mobilidade, ou seja, eles não conseguem "nadar" para chegar até o óvulo e, assim, fecundá-lo.

Sua composição conta com diferentes diferentes substâncias químicas, sendo a mais adotada o nonoxinol-9. Outras substâncias utilizadas são o menfegol, a clorexidina e o cloreto de benzalcônio.

Podem ser encontrados principalmente na forma de géis ou cremes e colocados com ajuda de um aplicador ou uma seringa. Há versões também em geleias, filmes, supositórios, comprimidos para serem inseridos, tabletes ou espumas.

3 - Quando e como aplicar?

O espermicida deve ser sempre aplicado antes de cada relação sexual, de acordo com as instruções indicadas na embalagem. A colocação na vagina é simples, independentemente de ser com um dedo, no caso de comprimidos e supositórios.