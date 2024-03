Streaming está fazendo você transar menos? Veja 7 dicas para contornar isso

Se um casal está assistindo a algo junto, isso, por si só, já nos leva a pensar que um gosta muito da companhia do outro. Agora, se essa mania vem substituindo uma conexão maior entre os dois, é hora de repensar o hábito. Que tal algumas sugestões para conciliar a Netflix e alta voltagem da sua vida sexual? Confira:

Em vez de maratonar seriado juntos, vejam os episódios separados e transem mais

Vocês não nasceram nem cresceram grudados, certo? Então por que essa necessidade doida de ter que ver tudo um ao lado do outro? Se o tempo a dois é limitado, usem as horas em que não estão juntos para, cada um no seu momento e espaço, assistirem àquilo de que gostam. Pode ser no transporte público, no intervalo do trabalho, entre uma pausa e outra da rotina diária. Assim, quando estiverem juntos, o momento é só de vocês. É claro que não há problema algum em ver um seriado ou outro juntos também, mas se já passam tanto tempo distantes por conta do trabalho, usem esse período para realmente se curtirem e dedicarem atenção um ao outro.

Escolham pelo menos um dia da semana para ver algo "quente" do streaming

Quando o casal se "organiza" nesse sentido, as coisas podem fluir melhor. Afinal, não é todo dia que vocês estão dispostos a chegar em casa e ter uma transa sensacional. Saber que, após um dia tumultuado no trabalho, você vai ter uma noite incrível com um filme apimentado já é meio caminho andando para a excitação. Lembre-se, no entanto, de inovar durante o momento a dois, mesmo sendo algo pré-estabelecido. Outra boa ideia é se inspirar nas cenas eróticas e colocá-las em prática.

Deixe "sem querer" perto do controle da TV alguns acessórios sensuais, óleos de massagem ou brinquedos eróticos

As chances de querer assistir a alguma coisa na TV vão diminuir, com certeza, assim que o par for ligar o aparelho.