Alessandra Negrini fala de polêmica por fantasia de indígena: 'Tribunal'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Alessandra Negrini fala sobre as críticas que recebeu após usar uma fantasia de indígena durante o Carnaval de 2020.

"Fiquei triste, no dia fiquei muito chocada. Me senti atacada. Me senti vulnerável", conta a atriz.

Ela disse ter começado a se sentir melhor ao ver a reação fora da internet. "Lembro que fui no supermercado, falaram parabéns. Fui numa festa, a mesma coisa. Depois veio a carta dos indígenas falando que a gente estava junto".