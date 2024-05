Steve Albini, que produziu álbuns do Nirvana e Pixies, morre aos 61

Desde 1992, ele era integrante da banda Shellac. A banda se preparava para a turnê do álbum "To All Trains", cujo lançamento está marcado para a semana que vem e que seria o primeiro álbum da banda em uma década.

Albini também fez parte das polêmicas bandas Big Black (1982-1987) e Rapeman (1987-1988). Nesse período, ele cantava sobre um esquema de tráfico sexual de crianças (e, nas apresentações, imitava uma criança sendo abusada), usava ofensas racistas nas letras e tinha uma música chamada "Reze Para Eu Não Te Matar, Vi*do". Em 2021, no entanto, ele pediu desculpas no Twitter: