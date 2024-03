Alessandra Negrini abre o jogo sobre maconha: 'Acham que estou na brisa'

A atriz também diz como se sente quando usam sua idade para elogiá-la. "A visão das pessoas é antiga. Não é que uma mulher de 50 anos seja antiga, é o contrário. Hoje em dia, a gente vai viver muito mais tempo. Quando isso evoluir, nosso país vai estar melhor.".

Alessandra também fala sobre sua personalidade. "Eu me sinto mais tranquila, mais apaziguada, com as defesas menos colocadas. Tenho a sensação de finitude, a gente sabe que a vida não vai durar pra sempre. Agora me sinto mais à vontade no mundo, você vai se diferenciando. Eu demorei 53 anos pra ser quem eu sou".

Íntegra