SBT é acusado de fake news com matéria sobre caminhões multados no RS

A jornalista se pronunciou novamente e disse que a ANTT vai anular a multa indevida. "O SBT não divulga fake news. Nós somos uma emissora em compromisso com a verdade. Estamos aqui para ajudar a população do Rio Grande do Sul [...] Se o nosso jornalismo cometer qualquer erro, nós seremos transparentes", afirmou ao vivo nesta quarta-feira (8) no "Chega Mais".

Splash entrou em contato com a ANTT e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Novamente agora pela manhã, o SBT em nota informa que "Não Divulgam Fake News". Márcia Dantas está apenas na região para cobrir os fatos e claro, prestar solidariedade dada a gravidade da situação.#ChegaMaishttps://t.co/68cmfyhDxL -- (@OJonhSantos) May 8, 2024

O que aconteceu

O SBT veiculou uma reportagem que afirmava que caminhões com donativos ao Rio Grande do Sul estavam sendo multados, sem explicar o motivo. A matéria é de Márcia Dantas, que ressaltou que a informação era "exclusiva".