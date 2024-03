É tesão ou é amor? Como saber há sentimento ou só atração sexual

No organismo de um apaixonado, há também um excesso de adrenalina, hormônio que nos faz ficar em estado de alerta e estremecer quando vemos a pessoa por quem estamos encantadas.

À flor da pele

O tesão está estritamente ligado à atração sexual. É uma expressão mais carnal do desejo. Tem uma característica muito mais corporal do que mental. É claro que a questão corporal e mental se funde e, geralmente, é muito difícil falar ou é isso ou aquilo. Para complicar um pouco mais, a dopamina (presente na paixão) também é liberada nos momentos mais quentes, assim como a oxitocina, hormônio que aumenta a confiança e os laços íntimos.

Ficou confusa? Então tenha sempre em mente que o tesão é essencialmente a excitação e a vontade do sexo. Só, mais nada.

O tesão tem uma associação muito química. O cheiro, o odor, a presença um do outro, o período em que cada um está. No conjunto da obra, esses componentes tornam o momento do tesão mais intenso. Já a paixão é um processo mental que também tem base orgânica e suscita muito mais a questão da fantasia, do devaneio, da imaginação.

É possível separar paixão de tesão?

Ainda que caminhem juntos, os sentimentos são diferentes. Agora, para responder à pergunta, há uma questão lógica: é impossível haver paixão sem tesão, mas o tesão sozinho pode existir.