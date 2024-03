Mariana Goldfarb diz que desfez procedimentos estéticos: 'Era um monstro'

Mariana Goldfarb fala sobre ex abusivo: 'Uma tortura, tratamento de silêncio'

Ela revela detalhes dos abusos que sofreu em um relacionamento tóxico. "Você quer crescer, estudar e aquilo vai virando um problema. Aos poucos você vai: 'tudo meu ta errado, eu sou feliz demais'. Os abusos vão escalonando. Existe uma tortura dentro dessa relação, o tratamento de silêncio. É a forma que a pessoa encontra de 'te educar'. Você vai se encolhendo".

Mariana Goldfarb fala sobre relação com anorexia: 'Acho que não tem cura'

Mariana conta como lida com o diagnóstico de anorexia. "Não acho que exista uma cura, um lugar onde você fala: 'cheguei'. Acho que existe ferramenta e conhecimento. Volta e meia, com muita frequência, me pego caindo no pensamento: 'engordei', 'não posso comer isso'. Acho que o ambiente e as coisas que você escuta são gatilhos".