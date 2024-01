Decepção na primeira vez? Veja motivos para dar nova chance ao par no sexo

1. O momento foi excessivamente idealizado

Um prato cheio para a decepção, não? A perfeição só existe nos romances cinematográficos. É provável que você, antes e depois do encontro, tenha passado e repassado na sua cabeça todas as coisas que poderiam ou não ter acontecido na primeira vez. É hora de esquecer esses sonhos e partir para o segundo encontro sem tanta expectativa.

2. Você mandou melhor do que o esperado!

A pessoa ficou tão abismada com tanta maravilhosidade que perdeu o rumo e ficou acuada, reprimida, com um certo medo de desapontar você. Seja uma perda de ereção ou uma dificuldade em fazer alguma posição, não leve tão a sério. Uma brochada pode ser uma bela de uma homenagem, uma maneira de expressar que a vontade é tanta que é quase impossível dar conta do recado.

3. A ansiedade e o nervosismo dominaram a cena

Por mais liberais que as pessoas sejam (ou pelo menos demonstrem ser), a primeira vez com alguém costuma ter um peso diferente, pois os dois ainda não sabem como vão funcionar juntos. Mesmo que tenham conversado horas a fio sobre preferências e fantasias, na hora H, tudo muda. Vale indicar uma chance porque na próxima oportunidade tudo indica que os níveis de ansiedade e nervosismo serão menores, ou, pelo menos, aceitáveis.