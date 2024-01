RS: Homem é preso por matar mulher e deixar corpo diante da casa dos sogros

A polícia pediu a prisão preventiva do homem, mas a solicitação foi negada pela Justiça e só foi acatada após pedido de revisão. Após ser preso, o homem disse que cometeu o crime durante uma briga em casa.

Os dois passavam por um processo de separação e o caso é investigado como feminicídio, informou a polícia. Não havia registro de queixas ou medidas protetivas contra ele, informou a polícia.

O UOL entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para saber o nome do advogado de defesa do homem e aguarda retorno sobre o assunto.

[Ele] disse que discutiram e houve uma briga. Que ele acabou pegando ela pelo pescoço, levantando-a. Depois jogou contra um armário.

Delegado Marcelo Farias Pereira, ao UOL

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.