Como perceber que seu relacionamento não tem mais volta? Há sinais

Há outros sinais que levam ao término definitivo de um relacionamento: falta de confiança, de respeito e de admiração, além do fim da cumplicidade.

Resolvendo os conflitos

Se for apenas um desgaste ou situações cotidianas que levam a estremecimentos, vale conversar e tentar acertar os ponteiros.

E os motivos para divergências são vários: falta de desejo sexual, cobranças, discussões constantes, brigas por dinheiro, desacertos na educação dos filhos e hábitos que desagradam o outro lado. Nessas horas, antes que a situação se torne inviável, a alternativa mais razoável é conservar.

A crise pode ser benéfica, se for passageira. Porém, se for persistente e intensa, é importante buscar ajuda profissional para melhorar a qualidade do relacionamento e superar os conflitos. Mesmo porque conflitos constantes podem levar a rompimentos definitivos.

Seguir em frente

Seja qual for o motivo, a insistência em retomar uma relação que o outro lado decidiu terminar não é a melhor maneira de lidar com a situação.