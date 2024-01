Priscila Fantin revela por que se afastou da TV: 'Não vivi a mim mesma'

Priscila Fantin conta que quis experimentar vida longe da fama: 'Fui garçonete em Paris'

A atriz fala de período depressivo e das tentativas de se entender longe da fama. "Quando fui diagnosticada com depressão, comecei a ter pânico, mania de perseguição, não conseguia pegar elevador, eu tinha medo do mundo. Eu estava achando tudo estranho e falei: 'Vou sair de onde me conhecem pra ver se é isso mesmo. Se a fama, as pessoas, está nesse lugar de me oprimir dessa forma'. Eu tinha uma passagem pra Paris que ia vencer, usei essa passagem e fui pra ver se me sentia melhor".

Priscila Fantin revela drama com doença rara durante Dança dos Famosos: 'Foi triste'

Campeã da Dança dos Famosos 2023, Priscila conta descoberta de paniculite mesentérica durante a competição. "É uma inflamação na membrana do intestino, nunca tinha ouvido falar. Jurava que tinha a ver com emocional quando falaram que eu estava com paniculite. Não se sabe a causa, é uma doença considerada rara. Fiquei um tempo nos ensaios com dor, na primeira apresentação de dança eu estava com dor. Foi triste porque eu queria estar feliz ali".