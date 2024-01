Prazer sem fofura: estas 7 dicas vão elevar o patamar da sacanagem

Tapinhas e mordiscadas

Aqui, cabe a ressalva de que o casal tem de estar bem consciente do que topou ou não fazer para que uma ou outra atitude não ultrapasse certos limites. Mordidinhas nas costas, na parte interna das coxas e nos lóbulos das orelhas podem levar homens e mulheres ao delírio, assim como arranhões nas costas e tapinhas na cara podem deixar o papai e mamãe mais quente. Já palmadas na bunda elevam a potência do tesão quando a mulher estiver de quatro. Aliás, é bom lembrar que a adrenalina da situação transforma a sensação de dor em prazer.

Segure a cintura do par com força

Para quem não se arrisca a dar ou receber uns tapas na hora H, uma alternativa é agarrar a cintura do par com energia (cravando as unhas de leve), principalmente durante a penetração.

Imobilize... ou vende

Prender as mãos e os pés da pessoa pode ser estimulante para muita gente, pelo efeito surpresa. Você pode desde lamber o corpo todo dela, terminando a sessão de "tortura" com um sexo oral caprichado, até tocar pontos estratégicos com um chicote ou uma chibata. Outra sugestão é tapar os olhos do par com um lenço ou uma venda. Privar a visão vai deixar os outros sentidos —como o tato— mais acesos. Para tornar a expectativa ainda mais gostosa, coloque uma música sexy num volume em que a pessoa não possa ouvir totalmente os seus movimentos.