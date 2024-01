Não é no pescoço! Orgasmo cervical causa explosão de sensações

O orgasmo cervical pode demorar um pouco mais para chegar, mas, quando vem, é uma explosão de sensações. Esse tipo de orgasmo acontece no cérvix, região do colo uterino (não, não é no pescoço). E, para atingi-lo, é bom saber alguns fatos e macetes.

1. Muito prazer, orgasmo cervical

Ele acontece com a estimulação do cérvix, que se encontra no final da vagina, próximo ao colo do útero (e até no colo do útero). Porém, o orgasmo em si é sentido por todo o corpo e não apenas por uma parte dele. O cérvix é apenas a área a ser estimulada para que se chegue lá.

2. Qualquer mulher pode experimentá-lo

Não existe um clubinho restrito, qualquer mulher pode ter o orgasmo cervical, desde que se conheça bem e saiba o que fazer para chegar lá. O parceiro também faz toda diferença nessa hora. Se for do tipo apressadinho, por exemplo, dificilmente a mulher conseguirá atingir algum orgasmo diferente do clitoriano.