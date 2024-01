Tabata Amaral conta perrengue pra se formar em Harvard: 'Não falava inglês'

Ela detalhou como se sentiu. "O primeiro ano foi bem horrível pra mim, tinha uma coisa que não encaixava. Foi um momento de muita desesperança, que é a coisa que mais me assusta. A gente tem que acreditar que vale a pena acordar. Eu lembro de acordar e chorar e dizer que não vai dar".

Tabata Amaral diz por que incomoda esquerda: 'Não bato continência'

A deputada falou sobre 'apanhar' da esquerda e apontou que o julgamento para as mulheres é maior. "A barra pra gente mulher é muito alta. 'Muito mansinha, muito agressiva, usa batom, mas não vermelho...' Eu incomodo. É disputa de voto. Eu falo muito da questão do machismo, recebo ameaça de morte e estupro, e acho que ele tem a ver com a dosagem do que as pessoas batem. Eu incomodo porque sou diferente, porque eu atuo. Não interessa pra muita gente. Quando você chega e mostra uma incoerência, discorda, você tá querendo demais. As pessoas esperavam que eu fosse bater continência pra algum homem, e quando eu começo a discordar, isso incomoda. 'Que ousadia'. E aí que digo que a reação é mais violenta porque sou mulher, mas o primeiro incômodo não é esse, é porque eu sou independente. Por que a esquerda bate mais em mim do que a direita? Disputa de voto. Disputa de espaço. Agora não dá pra alguém com a minha história vir aqui pra bater continência pra alguém".

Tabata Amaral desabafa sobre perda do pai para o crack

Tabata conversou com Tati Bernardi a respeito da perda do pai e sobre educação. "Meu pai morreu com 39 anos por causa do crack. Um homem brilhante, que escrevia o que ele via na rua, no ônibus, organizava torneio de xadrez pra mim e pra meu irmão, mas que não teve nenhuma oportunidade, nenhum acolhimento pra tratar de sua saúde mental. Não dá pra separar o tanto de morte, desesperança que você tem na sua ausência [da educação]. (...) Não se separa desigualdade de educação. Eu só estou aqui e fiz ensino médio, fiz faculdade e pude escolher um futuro, por causa da educação. Educação é vida e sua ausência é morte. Falo assim porque odeio quando colocam essa educação na caixinha bonitinha de discurso. O mundo estava aberto pra mim por causa da educação".