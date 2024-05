Nobre: Achar áreas para reconstruir casas no RS será enorme desafio

Um dos principais desafios das autoridades gaúchas será encontrar áreas seguras para reerguer municípios devastados pelas chuvas e a construção de casas para as vítimas das inundações que assolaram o Estado, afirmou o climatologista e colunista Carlos Nobre no UOL News desta sexta (10).

O nome correto deveria ser 'Minha casa deve salvar minha vida e a da minha família'. Quando vimos a criação do programa 'Minha casa, minha vida', não se olhava muito onde essas casas eram construídas. Em Marabá, no Pará, foram construídas na beira do rio e houve inundações lá.