'Homem jogou camisinha usada na minha bolsa, me senti violentada'; vídeo

"Eu acordei e fui pegar o meu ônibus como de costume, 6h30 da manhã. Quando cheguei no ponto de ônibus só tinha esse homem. Fui pegar o ônibus e percebi que ele se aproximou, mas achei que era porque ia subir no coletivo. Eu entrei e ele não entrou. A única vez que o vi, foi no dia anterior, no mesmo lugar. Fui checar a minha bolsa que era de pano para ver se estava tudo lá dentro e achei algo que não era meu. Eu tinha colocado lá dentro."

Constrangimento

"Quando vi o que realmente era, eu fiquei sem saber o que fazer. Depois, peguei um papel, tirei o preservativo que estava cheio e segurei com cuidado para não vazar na bolsa. Enrolei em outros papéis da faculdade e fui segurando para não cair."

Eu estava sem reação pelo que tinha acontecido. Pensei: 'se eu tirar isso da minha bolsa agora e jogar no lixo, todo mundo vai ficar olhando pra mim'. Isso já é constrangedor suficientemente e eu não queria falar com ninguém sobre aquilo que tinha acontecido. Depois de um tempo que desci do ônibus, descartei na rua, tirei uma foto para fazer o boletim e postei no meu Instagram. Eu estava muito abalada.

Ação criminosa teria sido premeditada

Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito, vestido com uma roupa preta, que seria de uma empresa de segurança particular, tira a camisinha do bolso, tenta disfarçar e chega a olhar para uma das câmeras. Em segundos, ele já alcança a jovem e coloca o preservativo sutilmente dentro da bolsa dela e se afasta.