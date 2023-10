Atua até como drenagem: 13 benefícios do orgasmo que pouca gente conhece

5. Higieniza o canal vaginal

Um bom orgasmo ajuda no alongamento dos músculos do colo do útero, liberando (e eliminando) mais muco cervical. Isso promove a higienização do canal vaginal, impedindo a penetração de bactérias no útero, ou seja, funciona como uma barreira de proteção natural.

6. Ajuda a solucionar travas

Quando há sentimento envolvido no ato sexual, os parceiros não escondem suas emoções e falam abertamente de suas necessidades. Assim, o orgasmo se torna o ápice de entrega profunda emocional e leva à cura de áreas "travadas".

7. Reduz a ansiedade

Pesquisas apontam que o orgasmo feminino tem efeito terapêutico, ou seja, é capaz de ajudar no tratamento e na redução de ansiedade, além de depressão (em níveis mais leves) e dependências.