'É como fazer um longa metragem', diz Maria Ribeiro sobre gravar audiobook

A Audible, plataforma de audiobook da Amazon, chegou nesta terça-feira (3), ao Brasil. Já com 4.000 títulos disponíveis em português —1.500 gravados no último ano—, a empresa contratou um elenco de peso para interpretar suas histórias. Entre as atrizes de renome está Maria Ribeiro, colunista de Universa.

"Para mim, faltavam audiobooks. Ficamos muito focados em podcasts, mas não tínhamos livros lidos por seus autores e atores de uma maneira que se apropriassem da história. A sensação que tenho é que estamos fazendo um longa metragem, respeitando o livro e ao mesmo tempo colocando nossa personalidade", disse.

A Audible conta com o livro "Sexo no Cativeiro", de Esther Perel, na voz da atriz. "Ela é uma autora belga, terapeuta de casais, que fala sobre sexo no casamento. Adoro psicanálise. Fiquei com a sensação de que ganhei o melhor livro de todos", disse.