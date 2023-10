Dois gênios da música com comportamentos opostos e pouca intimidade. Um disco feito em conjunto. Em pouco tempo. Em um estúdio gringo. Em um lugar de risco. De se jogar no outro. De se encontrar ou se desencontrar. E tudo isso com um casal no meio — ou vários.

O filme de Roberto de Oliveira é dessas obras que deveriam ser vendidas na farmácia. Elis, com tudo que há de sagrado na espontaneidade, nos lembra da força que uma única figura é capaz de exercer sobre a música.

Sem maquiagem, camisetinha azul, nada de assessores ou jogadas de marketing. Talento, coragem, entusiasmo, alma escorrendo nas cadeiras do cinema. E aquela voz que sente o mundo e mais um pouco. Elis era revolucionária até na hora de dar bom dia — e acho extremamente machista seu apelido de Pimenta (como também não achei graça na escolha da planta que, supostamente, a representaria, mas essa é outra história).

Cesar, na difícil condição de marido e artista, acolhe com grandeza os dois momentos dos protagonistas do disco. Primeiro, a briga de egos, de autoria, de time, de estilo, de "quem manda mais". Depois, aceitando, e até participando, do encanto que a música acaba exercendo sobre os dois intérpretes. Há uma mágica presente em grandes obras, e dificilmente isso acontece sem Eros. A gente se apaixona pra criar, e isso faz parte do jogo. O objeto amoroso é quase sempre a música, ou o filme, ou o livro. Não importa.

Por fim, minha carta aberta no modus operandi da moda: Tom, eu sei que você não tem nada a ver com isso. Que quando a gente se conheceu, naqueles dez minutos na Plataforma, eu era uma menina e você já era um homem feito. Que você é viúvo da Ana, aquela mulher incrível, e foi casado com a Teresa, que deve ser igualmente o máximo. Mas eu realmente não me conformo. Não aceito, não acho justo. E o fato de você não estar mais aqui em nada muda a minha revolta. Você foi, é, e sempre vai ser um dos maiores amores da minha vida. Já escrevi sobre isso, inclusive. Mais de uma vez. Mas agora, vendo o filme, fiquei com vontade de reclamar de novo. Ou de agradecer.