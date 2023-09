Semana passada, acompanhei o imbróglio das apresentações de Marina Sena e de Luisa Sonza no The Town. As duas, jovens cantoras de muito sucesso, se pronunciaram sobre as críticas que Marina recebeu de alguns jornalistas em seu show em homenagem a Gal. E foram novamente detonadas.

Muito tem se falado a respeito -- o que, alias, só vende mais disco. Existe a turma do "no meu ídolo ninguem toca". E a outra, do "tá na chuva pra se molhar". Arrisco aqui uma terceira: deixa a treta ser treta, minha gente. Assim como elas podem cantar o que quiserem, tambem podem ser questionadas. E, igualmente, protestar de volta. Ninguém vai morrer por isso.

Eu, particularmente, gosto muito das duas, tô obcecada pelo clipe da Anitta e também sou louca por Nara Leão e Gal. Tudo junto. E se for pra entrar em briga, vai ser com Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Com uma polícia que mata crianças. Eloah, Thiago e Heloisa. Cinco, treze e três anos. Esse é o assunto.

Falando em briga, ando apaixonada por "Cangaço Novo", série da Amazon protagonizada por Alice Carvalho. Alice, que também está em cartaz no fime "Angela", é uma das atrizes mais impactantes que vi nos últimos tempos. No último domingo, todos os jornais do país eram seus.

O programa, escrito por Mariana Bardan e Eduardo Melo, nos leva de volta ao Cinema Novo, e mostra um Brasil que vemos muito menos do que deveríamos. A diferença, é que, agora, a protagonista é uma mulher. Forte. Braba. Poderosa. Como Marina, Luisa, Alice e Anitta.

Resta saber se a gente quer essas figuras em casa, dividindo a vida, ou só aplaude no Instagram. É tudo questão de coragem. Que eu posso até perder pro Vasco, mas não perco essas minas.

Vai encarar?