Fictossexualidade: quem vive quer seu respeito (e você já pode ter sentido)

De acordo com o levantamento, as maiores taxas de fictossexualidade foram registradas entre mulheres universitárias.

"Fictossexuais surgiram quase ao mesmo tempo que a cultura otaku no Japão, entre os anos 1980 e 1990", disse Izumi Tsuji, professor de sociologia cultural na Universidade de Chuo e secretário do Grupo de Estudos da Juventude Japonesa, em entrevista à DW.

O termo otaku é uma gíria equivalente a "nerd" ou "geek" em inglês e descreve pessoas que amam animes e mangás (histórias em quadrinho).

Ainda de acordo com Tsuji, o surgimento da cultura otaku ocorreu no auge da economia japonesa e do poder de consumo no país. "Cerca de 20% dos jovens não faziam parte desse universo, e ainda assim elegeram a ficção e movimento otaku para fugir da realidade".

Fictossexualidade na prática

Talvez um dos maiores exemplos de fictossexualidade seja o japonês Akihiko Kondo. Em 2018, ele se casou com Hatsune Miku, uma artista fictícia criada em 2017, pela empresa Crypton Future Media. Para a cerimônia, ele utilizou uma boneca para representá-la.