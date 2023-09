Kunyaza: masturbação africana ajuda a chegar no squirting, a 'água sagrada'

A lenda que narra a origem da Kunyaza tem um quê de conto de fadas com pitadas de sacanagem. A prática tradicional em Ruanda, na África, surgiu na antiguidade, na Terceira Dinastia negra. Cansada da solidão e da "seca", já que seu marido saltava de uma batalha para a outra, a rainha solicitou que um guarda real a visitasse em seu quarto para lhe prestar alguns favores sexuais.

O homem obedeceu à ordem, mas, apavorado com a possibilidade de o soberano descobrir tudo, não conseguiu penetrá-la. Com as mãos trêmulas segurando o pênis em contato com os lábios vaginais e o clitóris da rainha, acabou lhe provocando um orgasmo tão intenso e molhado que o líquido jorrou e se transformou no imenso Lago Kivu.

Embora pouco difundida no Ocidente, a Kunyaza é uma tradição que permanece em Ruanda. Ela passou a despertar interesse porque consiste em um tipo de masturbação que se concentra totalmente no prazer da mulher. Foi tema, por exemplo, do livro "Le Secret de l'Amour à l'Africaine" (2008), do médico Nsekuye Bizimana, e do documentário "A Água Sagrada" (2016), do francês Olivier Jourdain.