Tá difícil ter prazer no sexo? Vale a pena investigar 8 possíveis causas

1. Estresse

Irritação constante, cansaço, dificuldades de concentração, excesso ou ausência de sono, memória comprometida e baixa libido são alguns dos sintomas do estresse, que também pode estar associado à depressão e a um transtorno de ansiedade. Crises conjugais, problemas financeiros e sobrecarga de tarefas no trabalho também causam alterações psicológicas com efeito diretos no metabolismo corporal e no desejo. Problemas com os filhos também são causas comuns de perda da satisfação e pouca libido, pois não são poucas as mulheres que encaram os filhos como seu dever maior e a prioridade número 1 de suas vidas, colocando muitas vezes a si mesmas em segundo plano.

2. Anorgasmia

A anorgasmia do tipo primária se caracteriza pela ausência de prazer e pode ter como causa a falta de conhecimento da própria anatomia, além da dificuldade de entrega e de concentração na hora do sexo. Atinge, em geral, mulheres que nunca tiveram orgasmo. A secundária pode acometer quem já vivenciou o clímax, mas deixou de obtê-lo por causa do uso de antidepressivos e remédios para tratamento de desordens psiquiátricas, medicações que agem no cérebro alterando a área responsável pelo orgasmo. Terapia, medicamentos e fisioterapia específica podem superar o problema.

3. Alterações hormonais

Algumas disfunções, como o aumento da prolactina (hiperprolactinemia), são causadas por doenças ou medicamentos e podem produzir disfunção sexual hipoativa, que é a diminuição do desejo. Em geral, a suspensão das medicações causadoras ou a introdução de remédios para a diminuição do hormônio resolve a questão.