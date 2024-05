Legislação brasileira é insuficiente na proteção do abuso infantil

Thais Bandeira, professora de Direito Penal e Conselheira da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-BA) reforça que uma série de fatores, além do medo, da culpa e da falta de confiança na justiça, impossibilitam que o crime de estupro contra a menor seja denunciado. "Como se passam muitas vezes nas relações familiares, podem vir acompanhadas de chantagens, ameaças e outras estratégias de silenciamento."

Muitas vezes, somente será possível que a vítima reconheça e busque por justiça anos depois, quando já é adulta, o que dificulta a punição do crime. "A criança e adolescente não vai lembrar do caso por conta do trauma, o abusador já pode estar idoso, então será difícil construir as provas", aponta Thais.

Luta para tornar imprescritível

Rafaela participa ativamente de conversas, tanto com a Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, da Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) e com membros do parlamento, buscando alternativas para que haja uma revisão na legislação sobre crimes de estupro de vulnerável. Ela tem recebido mensagens de outras mulheres que também estão passando por situações semelhantes, vítimas de crimes que prescreveram ou vão prescrever. "Saber que isso continua acontecendo é inaceitável."

Em razão da grande subnotificação que ainda existe para os casos de abuso sexual de menores e da denúncia comumente tardia, a advogada Marina Ganzarolli defende que o crime se torne imprescritível, apesar de não se considerar punitivista. "Considerando a cultura do estupro, é quase uma reparação histórica que o legislativo deveria corrigir", afirma Marina, especialista em Direito da Mulher e Diversidade, idealizadora do MeToo Brasil, iniciativa de enfrentamento ao assédio sexual e cofundadora da deFEMde - Rede Feminista de Juristas.

Acabar com prazos e permitir a denúncia a qualquer momento é tema de debate na ciência criminal e no Legislativo. O projeto de lei (PL 5102/2020) de autoria do deputado Guiga Peixoto (PSL/SP), tramita na Câmara dos deputados para tornar o crime de abuso sexual de vulnerável imprescritível.