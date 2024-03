Cada passo importa: mulheres contam como romperam com relacionamentos violentos

A relação de Cristie, que começou com uma pessoa apaixonada e tranquila, agora tinha ataques de controle, possessividade e cobranças. Ela lembra que nesse período sua rede de amizade lhe ajudava sem manipular ou obrigar a nada. "Essas pessoas acreditavam que eu ia enxergar tudo em algum momento".

Se distanciar do agressor

Cristie sofreu uma tentativa de feminicídio dentro de casa e decidiu romper a relação. Depois de um mês, ele a procurou novamente se dizendo arrependido. Prometeu que trataria do alcoolismo, e ela retomou o relacionamento com essa condição. O ex-companheiro se internou, então, em uma clínica para dependentes químicos em outra cidade. Como o uso do celular era proibido, eles ficaram sem contato.

Foi quando ela conseguiu pensar no que estava acontecendo. "Sem mensagem, sem pressão, eu pude começar a ver um pouquinho de fora. Foi só assim que consegui largar dele", conta a vítima, que é assistente jurídica e mora no Mato Grosso do Sul.

A distância física do agressor para perceber ou escapar do ciclo de violência foi determinante nessa história e em muitas outras. "Me afastar fisicamente da pessoa foi o primeiro passo para me desvincular psicologicamente" aponta um dos mais de 100 depoimentos coletados pel'AzMina. Fugir ou mudar de casa, trocar as fechaduras, encontrar abrigo em centros religiosos e na residência de amigos e familiares também foram saídas encontradas por outras vítimas.

Mulheres de 17 estados do Brasil responderam a um questionário criado pelo Instituto AzMina e falaram sobre suas experiências em ciclos de violência. Os principais dados e informações relevantes, a partir das respostas recebidas, são usados nesta reportagem. As frases de algumas delas estão no decorrer do texto.