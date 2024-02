'Mãeconheiras' sofrem machismo, preconceito e até perdem guarda de filhos

Os estigmas e o racismo

Estudiosa da cannabis medicinal, a avaliação de Mariane Ventura é que a justiça deve evitar o viés preconceituoso em relação à substância em si, e analisar todos os fatores envolvendo a relação da mãe com a criança ou adolescente para embasar a decisão de manter ou não a guarda. "Será que se for uma substância lícita, como o tabaco ou álcool, a justiça é tão punitiva?"

Além do estigma com o uso da maconha, seja ele recreativo ou medicinal, há ainda a cobrança social maior com as mães do que com os pais. As mulheres negras têm outras experiências para nos contar sobre maconha. Suas histórias são atravessadas pela Maternidade, Drogas e Racismo. Como diz Berenice Bento em seu artigo Maternidades Periféricas Contra o Estado, publicado na Revista Cult, à mulher negra não é dado o direito de ser mãe, ela é uma ótima babá, ama de leite, cozinheira, mas uma péssima mãe.

E a guerra às drogas por consequência mantém mecanismos de opressão sobre a população negra e periférica. A antropóloga Luana Malheiro traz que é urgente pensarmos sobre as possibilidades de existência de uma Maternidade Antiproibicionista.

Luana é uma das fundadoras da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionista (RENFA), que é uma importante referência e protagonista desse debate, trazendo denúncias por meio de pesquisas e dados sobre drogas, encarceramento feminino e mulheres em situação de rua e vulnerabilidades sociais. A rede, atuante desde 2016, vem crescendo em todo o território nacional e pela América Latina, lutando pelo fim da guerra às drogas e implementando práticas de redução de danos.

Ainda não é seguro se assumir "mãeconheira" no Brasil. As consequências são graves. Eu não conhecia nenhuma mãe com uma história parecida com a minha e me sentia muito sozinha. Os meus textos no 'Diário de uma Mãeconheira' me conectaram com mães usuárias que também perderam a guarda de seus filhos. Para nós, "mãeconheiras", a perda do direito à maternidade traz muito mais danos do que o uso da substância.