Como Anitta, quem é de Áries responde na lata: reação dos signos a críticas

A seguir, veja como cada signo se comporta diante das críticas que recebe.

O ariano é direto e rebate imediatamente. A questão pode até virar uma discussão mais quente em que o nativo, competitivo por natureza, defende com sangue nos olhos seu ponto de vista e disputa pela razão. Áries tem habilidade para argumentar e alto poder de convencimento.

O nativo de Touro para, pensa, sente e, aí sim, reage - provavelmente com resistência e pouca concordância. É uma pessoa teimosa e morosa no processo de entender e aceitar a opinião alheia, e pode ficar bastante aborrecida com comentários que não lhe agradam.

Quem nasce sob o signo de Gêmeos se mostra motivado a conversar e expor toda a sua ideia a respeito da situação abordada. O nativo do signo é bastante perspicaz no raciocínio e no discurso de defesa. Dificilmente leva a crítica para o lado pessoal ou fica ofendido e chateado, pois esclarece a situação na troca de ideias.