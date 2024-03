Arianos são os reis da 'pegada'? Veja a intensidade do sexo de cada signo

Áries (regido por Marte): a atitude do signo, de natureza mais ativa e conquistadora, faz com que ele exerça seu papel de sedutor que mostra a que veio.

Escorpião (corregido por Marte): não à toa, é considerado um dos mais sexuais do zodíaco. Ele gosta do controle e do mistério.

Capricórnio (onde Marte se exalta, ou seja,): a tendência de o capricorniano levar tudo muito a sério o torna muito concentrado em conduzir o ato sexual.

Signos do "meio-termo"

Outros representantes do zodíaco não são tão fervorosos como os citados acima, mas também não deixam a desejar a quem gosta de uma pegada mais forte.

Na lista "do meio" entram, principalmente, signos de Fogo - no caso, Leão e Sagitário -, naturalmente mais criativos e espontâneos.