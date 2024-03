Astrologia para iniciantes: inferno astral existe? Signo muda com a idade?

8. Só serei feliz se me relacionar com alguém de um signo que combine com o meu?

Temos dez planetas que nos influenciam, além do ascendente e meio do céu. Além disso, existem aspectos (conversas entre ao astros e entre eles e ascendente e meio do céu) que também influenciam.

9. Por que Áries, signo que coincide com o mês março, é o primeiro do zodíaco e não Capricórnio, de janeiro?

De acordo com a astrologia, o ano novo astrológico começa com a entrada do sol em Áries, que é o início de tudo. Na Mesopotâmia, os astrólogos perceberam que a primavera (que acontece em março no Hemisfério Norte) dava início aos ciclos. Era quando vinham as grandes colheitas e, por isso, relacionaram o momento com o signo que vai em busca do que deseja, é corajoso e cheio de iniciativa.

10. Qual a diferença de astrologia com astronomia?

A astronomia estuda a relação física entre os corpos celestes e os fenômenos que os envolvem, enquanto a astrologia estuda o movimento dos astros e a sua influência nas nossas vidas.