Como transformar quarto em templo do sexo? Cristais e aromas podem ajudar

Abuse do poder das velas

Elas fazem muito mais do que apenas criar um clima de mistério: valorizam os contornos do corpo e as posições. Escolha, se possível, as vermelhas ou cor-de-rosa, favoráveis aos assuntos amorosos.

Se optar por velas com aroma, prefira as de fragrância mais refrescante, como lavanda, gardênia ou limão. Evite cheiros de cereja, coco, chocolate e quaisquer velas que gerem fumaça.

Aposte em aromas afrodisíacos

Na forma de óleo aromático, de massagem ou borrifado nos lençóis, o ylang ylang tem uma essência que desperta e estimula o apetite sexual. Já a verbena pode ser uma opção para os casais mais românticos, por trabalhar os laços afetivos e a proteção espiritual.

Invista em peças de decoração em pares

Isso vale para castiçais, porta-retratos, estátuas e até mesmo almofadas — de preferência, em tons acolhedores e sensuais como vermelho, vinho, magenta e pink.