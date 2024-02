Leão festeja, Escorpião stalkeia: o segredo de cada signo quando está só

Já quem é de Câncer pode ficar pensando no ex ou em algo que passou, curtindo uma bad solitária. Dramático no dia a dia, é claro que o signo vai curtir seu próprio drama quando estiver só.

Não tem tempo feio para Leão. Se não houver ninguém para lhe fazer companhia, ele compra um vinho e faz uma festinha com ele mesmo. Afinal de contas, todo dia é dia de comemorar, mesmo que sozinho.

O virginiano vai usufruir o momento sozinho e fazer aquela megafaxina na casa toda. Vai arrastar sofá, limpar vidro, tirar os livros do lugar... Como Virgem adora limpeza — e, mais ainda, uma casa arrumada e tinindo —, faz tudo com maior prazer.