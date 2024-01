Capricórnio quer maratona sexual, Leão fantasia: o sonho dos signos na cama

Para o ariano, tudo é ação e atitude. Cheio de energia, ele não consegue ficar quieto por muito tempo. Em um encontro íntimo, até as trocas devem ser rápidas e, quanto mais direto ao ponto, melhor. Como Áries adora uma boa disputa, jogos de sedução aumentam sua excitação. Seu grande sonho é encontrar alguém que o provoque intensamente, com propostas ousadas e inusitadas - e, no fim das contas, o "quem pode mais" termina com ambos ganhando.

O taurino é afetivo, alguém que valoriza o amor como parte do sexo que o satisfaz. Apesar do sentimento ser importante, seu prazer físico também depende muito de estímulos sensoriais: cheiros, sons, sabores, o encontro de pele? Por serem muito tradicionais no dia a dia, sonham ser surpreendidos com o par exalando sedução, o que inclui roupas íntimas muito provocativas, perfumes marcantes, um bom espumante, entre outros detalhes. Ele ama ser seduzido.

Para o geminiano, nada pode cair na rotina - incluindo-se aí, obviamente, o sexo. Na cama, ele gosta de descobertas, de desbravar o novo, de realizar fetiches, já que é curioso por natureza. Seu desejo é ter alguém ao lado que não limite o sexo com tabus e que o instigue a sempre desvendar algo novo. Idealiza um par (fixo ou casual) que aguce tanto sua intelectualidade como a imaginação fértil. Provocações e brincadeiras fora da caixinha, com as quais ele consiga utilizar, de alguma maneira, sua inteligência o levam ao êxtase.