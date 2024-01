Cristais, chás, plantas e mais: como ter mais esperança em tempos difíceis

Por ser um chá com propriedades asserenadoras, é recomendado tomar antes de dormir. Assim, nenhum medo ou desesperança atrapalha o descanso, importante para manter o bem-estar e os pensamentos em dia. Se estiver grávida ou tiver alguma condição de saúde, evite tomar chás sem prescrição.

Defumação com manjericão

O manjericão é uma erva com propriedades energéticas conhecidas desde muito tempo atrás. Ele traz mais ânimo e proteção energética, elevando a vibração quando queimado em defumações no ambiente. Para isso, você deve pegar um pouco da erva seca e colocar em um recipiente de barro ou ferro.

Para facilitar a queima, é possível usar um carvão vegetal. Vá passando a fumaça por todos os cômodos, da frente para os fundos da casa, ou no ambiente onde você passa a maior parte do dia. Enquanto for defumando, mentalize e intencione a esperança entrando na sua casa.

Vela de 7 dias rosa e branca

Velas são usadas em diversas religiões e espiritualidades como uma forma de conexão com o divino, independentemente do que cada um chama de divino. De acordo com suas cores é possível trabalhar energias específicas e, de acordo com o seu tamanho, determina-se o tempo de atuação dessa energia.