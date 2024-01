Atrair amor, tirar olho gordo e mais 9 banhos que ajudam nas suas intenções

Basta colocar em torno de 2 litros de água em uma canecão ou panela e levar ao fogão com os ingredientes sólidos.

Depois de ferver, deixar as ervas em infusão por, no mínimo, 15 minutos e, no máximo, 24 horas.

Pouco antes do banho higiênico diário, manter a água em temperatura morna e coar os itens infusionados.

Pode-se completar o líquido com água do chuveiro, na hora do banho, se precisar.

Ao final da ducha corriqueira, a recomendação é jogar a água da cabeça aos pés. Mas se a pessoa fizer parte de alguma religião que não permita, deve-se respeitar e jogar só do pescoço para baixo.

O banho pode ser feito a qualquer horário e repetido, em média, a cada dois dias. Porém, é preciso recorrer ao bom senso.