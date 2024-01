Pena, fadas e anjos: Márcia Sensitiva revela tatuagem ideal para cada signo

No vídeo de hoje, a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes fala sobre os melhores desenhos para cada signo tatuar.

"É sempre bom lembrar que, energeticamente, a tatuagem marca o nosso perispírito. Dependendo do tipo de desenho ou símbolo contido nela, podemos atrair energias nocivas", enfatiza.

Veja abaixo as melhores opções de acordo com o elemento de cada grupo do zodíaco.

Fogo: Áries, Leão e Sagitário

Animais ferozes tais como leões, tigres, dragões e águias

Coroas de louros simbolizando a vitória

Frases de encorajamento, como a famosa "Veni, vidi, vici" (Vim, vi e venci), de Júlio César

Terra: Touro, Virgem e Capricórnio.

Tatuagens ligadas a elementos da natureza

Flores

Coqueiros

Cachoeiras

Chaves

Trevos de quatro folhas

Flor-de-lis

Gnomos

Duendes

Fadas

Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Formas abstratas, geométricas ou tribais

Frases em latim ou grego

Borboletas

Libélulas

Corujas

Penas

Anjos

Filtros dos sonhos

Asas

Água: Câncer, Escorpião e Peixes.